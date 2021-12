Cagliari, la truffa corre sui volantini pubblicitari: denunciato falso imprenditore edile.

I Carabinieri della Stazione di Cagliari-San Bartolomeo hanno denunciato ieri per truffa un 39enne del luogo, disoccupato. Nel mese di luglio scorso, dopo aver distribuito volantini pubblicitari nei quali si spacciava per imprenditore edile, a seguito della richiesta di prestazione effettuata da un potenziale cliente, l’uomo si era fatto consegnare da questi vari anticipi dell’importo di 180 euro, per poi rendersi irreperibile. Al cliente, che di fatto non ha mai ricevuto la prestazione d’opera pattuita, non è rimasto che sporgere denuncia querela nei confronti del truffatore, presso gli uffici dell’Arma.