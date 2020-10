Covid, in arrivo un nuovo Dcpm: feste private limitate e chiusura dei locali alle 22 o alle 23? Se i contagi del virus in Italia saliranno ancora, per evitare un nuovo lockdown generale, il governo Conte pensa al “coprifuoco serale”: locali chiusi dalle 22 o dalle 23, ma gli orari non sono stati ancora stabiliti. Un Dpcm sarà varato mercoledì prossimo. “La linea del Cts, per allontanare un aumento significativo del contagio e la necessità di un lockdown generale, sarebbe quella di una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale: a cominciare da una stretta sulla movida agli orari anticipati di chiusure dei locali sino ad un aumento significativo dei controlli, oltre all’obbligo di mascherina all’aperto”, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

Non saranno consentite feste private con molti invitati e dunque assembramenti sicuri tra i giovani. Oggi intanto i nuovi positivi in campo nazionale sono stati 2578, circa trecento meno di ieri ma con 26mila tamponi effettuati in meno. In Sardegna si sono registrati 111 nuovi positivi. Il governo non esclude neppure l’utilizzo dell’Esercito per i controlli.