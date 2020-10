Che tempo farà a ottobre a Cagliari: poche piogge e temperatura sopra la media autunnale. Le previsioni di tutto il mese dell’aereonautica militare parlano chiaro. Il Nord e parte del Centro Sardegna, subiranno l’influenza del meteo prospettato per il Centro Italia. Insomma, tornerà a piovere, e tutto sommato la temperatura mensile potrebbe non essere poi così anomala.

Nel Sud della Sardegna, soprattutto nella zona di Cagliari, si farà sentire maggiormente l’influenza del clima privo di piogge frequenti che ci sarà al Sud e la Sicilia, per altro con probabili temperature sopra la media di riferimento. Questa è la mia impressione nel leggere il bollettino nazionale.

IL BOLLETTINO UFFICIALE – AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

05 – 11 Ottobre 2020

Nella prima settimana pare affermarsi un regime decisamente ciclonico, che interesserà soprattutto il centro-nord. Ne conseguiranno regimi precipitativi decisamente al di sopra della media del periodo al nord e sulle regioni centrali tirreniche; ancora decisamente al di sotto della media del periodo sulle regioni ioniche, mentre sul resto del paese saranno in generale in linea. Per quanto invece attiene alle temperature, avremo che al nord e sulle regioni centrali tirreniche saranno al di sotto della media climatologica, decisamente al di sopra sulle regioni ioniche e generalmente in linea sul resto del paese.

12 – 18 Ottobre 2020

Si attenua in modo consistente nella seconda settimana il regime ciclonico della settimana precedente, con i regimi pluviometrici diverranno al di sotto della media del periodo su tutto il su, mentre sul resto del paese saranno in linea. Merito invece ai regimi termici si ritiene che gli stessi saranno ovunque al di sopra della media del periodo.

19 – 25 Ottobre 2020

Permane e si rafforza su tutto il paese il regime anticiclonico iniziato a delinearsi nella settimana precedente, con i regimi precipitativi che continuano ad attestarsi al di sotto della media del periodo al sud ed ancora in linea sul resto del paese. Le temperature invece continuano ad attestarsi ovunque al di sopra.

26 Ottobre – 01 Novembre 2020

Nell’ultima settimana pare verificarsi una leggera flessione del campo anticiclonico della settimana precedente. Ne conseguiranno dei valori di precipitazione ovunque in linea con la media del periodo. Le temperature invece si riporteranno in linea con la media del periodo al centro-nord, mentre continueranno a permanere al di sopra al sud.