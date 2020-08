Covid, accordo tra Governo e Regioni: in arrivo la stretta di Ferragosto sulle discoteche

Continua il pressing del Governo sulle Regioni per una nuova stretta sulle discoteche. Ferragosto incombe, i contagi sono in aumento, soprattutto tra i giovani, e l’Esecutivo non vuole correre rischi. Forte anche della presa di posizione, netta, del Comitato Scientifico: “Le discoteche devono rimanere chiuse perché, checché se ne dica, con migliaia di ragazzi ammassati non c’è nulla da fare”, ha ribadito oggi il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, sottolineando che il parere del Comitato non cambia. “Le aggregazioni di massa sono devastanti impossibili da gestire”, ha detto Miozzo, che oggi ha definito “inevitabili” nuovi lockdown se la situazione dei contagi dovesse peggiorare. (https://www.quotidiano.net/cronaca/discoteche-chiuse-covid-1.5412577)

Ogni Regione deciderà in autonomia, ma il ministro Boccia ha minacciato la chiusura delle discoteche. Tra le ipotesi in campo anche l’ingresso a numoer chiuso nei locali da ballo e l’obbligatorietà della mascherina nei locali all’aperto.