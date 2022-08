Covid ai minimi in Sardegna, appena 338 positivi su 2500 tamponi: gli ospedali continuano a svuotarsi

Il Coronavirus sempre più ai minimi, in Sardegna. Da giorni, ormai, si assiste a un calo costante dei nuovi positivi trovati nell’Isola. Oggi si registrano oggi 338 ulteriori casi confermati di cui 325 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2491 tamponi. Va bene anche sul fronte degli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (- 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica, invece, sono 125 (quattro in meno rispetto a sabato). Ci sono ancora 14784 sardi in isolamento a casa, positivi in attesa di guarigione, ma nelle ultime ventiquattro ore altre 127 persone si sono negativizzate e hanno potuto riassaporare la libertà di una passeggiata all’aria aperta o di un abbraccio ai propri cari.

Si registrano due decessi: una vittima registrata nella Asl di Cagliari, l’altra a Sassari.