Turisti con le bici da cross nel parco nazionale dell’Asinara: “Maleducati e incoscienti”

Mani sui manubri e via, di corsa sulle bici da cross. Peccato che il gruppo di turisti, sorpresi a scorrazzare, l’abbia fatto su una delle spiagge sarde tra le più delicate, quella di Spalmatore, nella parte sud dell’isola dell’Asinara, nel parco nazionale. La denuncia arriva dalle Guardie ambientali della Sardegna: “Non mancano i maleducati e gli incoscienti nemmeno in una delle oasi floro-faunistiche più belle e delicate d’Europa, un ecosistema di difficile tutela, in particolar modo quando non si rispettano le regole”. I guardiani proseguono: “Sulla spiaggia di Spalmatore, nella parte sud dell’isola, diversi visitatori, molto probabilmente turisti, non hanno trovato di meglio che scorrazzare con le loro bici da cross, nel prezioso arenile. Cosa assolutamente vietata dal regolamento del Parco, ma che va anche contro alle regole del buon senso e di buona educazione”. Eppure, è successo, e la foto pubblicata sulla pagina Facebook dalle Guardie ambientali isolane ne è la prova.

“Nella spiaggia di Spalmatore cresce una pianta endemica di grande valore, che deve essere assolutamente preservata: l’Anchusa Crispa, riconoscibile dai suoi bellissimi fiori. Certi fatti rischiano di farla scomparire e di compromettere tutto, compresi gli sforzi di tutela dell’isola e di quelli della stragrande maggioranza dei visitatori che hanno un comportamento ineccepibile e corretto”.