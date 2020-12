Covid, addio ad Agostino Masala: muore al Ss. Trinità il “re” dei torronai della Sardegna

Cagliari piange il “papà” dei torronai, se n’è andato a 70 anni Agostino Masala. L’uomo, positivo al Coronavirus, è morto stanotte al Santissima Trinità, ospedale nel quale era ricoverato da un mese. Aveva una polmonite bilaterale, negli ultimi giorni le sue condizioni si sarebbero aggravate. Lascia moglie e tre figli. Conosciutissimo dalla vasta “comunità” sarda degli ambulanti, per tanti anni ha girato l’isola tra feste e sagre e venduto torrone e altri dolci fuori dal Sant’Elia e dalla Sardegna Arena. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook, la conferma del decesso di Masala e della positività al Covid arriva da uno dei figli, Simone, molto addolorato per la scomparsa del padre: “Avevano scoperto che era positivo al Brotzu, era lì per un intervento. Ai primi di novembre è stato subito trasferito al Santissima Trinità, aveva già un principio di polmonite bilaterale”.

“Agostino Masala era un cagliaritano doc, viveva da anni a Selargius”, ricorda uno dei suoi nipoti, Roberto di Salvo, anhhe lui venditore ambulante: “Lo piange tutta la comunità degli ambulanti”. Su Facebook già decine di messaggi: “Fai buon viaggio, sei stato un grande amico”, scrive Marco C. “Un altro collega ci ha lasciato R.i.p. signor Agostino Masala”, aggiunge Giusy B. I funerali, con le “classiche” disposizioni Covid, si svolgeranno al cimitero di San Michele.