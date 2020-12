Cagliari, dopo 24 anni niente “Miracolo di Natale” sulle scalinate di Bonaria: “Lo faremo in via Po”

Il 24esimo “Miracolo di Natale” a Cagliari viene “snaturato”, almeno per quanto riguarda la location, a causa dell’emergenza Covid. Non ci sarà nessuna scalinata di Bonaria con tutti gli scalini ricolmo di doni. Ma la solidarietà non si ferma. Gennaro Longobardi, ideatore della raccolta benefica da ormai un quarto di secolo, in collaborazione con la Caritas, il Comune e la Regione, annuncia la nuova location: “Il centro diocesano Caritas di via Po. Venerdì 18 dicembre, dalle 9 alle 21, sarà possibile donare cibo e giochi, che dovranno essere nuovi e non usati proprio per le disposizioni anti Covid. Chi verrà troverà all’ingresso delle persone che prenderanno pacchi e buste. Già da oggi e per le prossime due settimane, però, è attiva una pre-raccolta alimentare nei supermercati Gieffe che supportano l’iniziativa”.

Nel Natale 2020 segnato dal Coronavirus, la crisi morde più di prima. L’invito, come sempre, è quello di donare: “L’anno scorso avevamo raccolto tra le 16 e le 17 tonnellate di doni, quest’anno speriamo di arrivare a quota venti tonnellate”.