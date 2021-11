Covid, a Cagliari 76 contagiati e 6 ricoverati. Truzzu: “Massima cautela durante le feste”

Contagi stabili a Cagliari. Dopo la risalita di fine ottobre i numeri si sono stabilizzati: oggi 76 positivi e con 6 persone ricoverate in ospedale. “Massima cautela e attenzione”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, diffondendo i dati nel consueto video messaggio, “con le feste e ci saranno più occasioni di incontro e socialità”.

Il primo cittadino ha anche fatto il punto sull’attività dell’amministrazione: “Abbiamo iniziato i lavori al porticciolo di Sant’Elia con la posa della prima pietra. Lo aspettavamo da quasi 20 anni”, ha spiegato. “La settimana scorsa ho presentato l’assestamento di bilancio con importanti novità come 12 milioni per sistemare le strade, gli ascensori e i costoni rocciosi. Nuove risorse per l’illuminazione pubblica e scuole e defibrillatori, arredi per i parchi. Interventi per la palestra di via degli Stendardi, per i collettori e palazzo Binaghi – Pizzorno. Investimenti importanti e risorse per famiglie e imprese”.

Truzzu ha poi ricordato che le risorse destinate alla linea metro Cagliari-Quartu, saranno utilizzate per la linea Policlinico-Sestu e la settimana si incontrerò col sindaco di Quartu per decidere di collegare le due città per una linea diretta.