Covid-19, sono meno di 10 mila le persone ricoverate in Italia

Si registrano oggi 642 nuovi casi (la metà in Lombardia, che da sola ne totalizza 316), contro i 665 di ieri, che portano il totale delle persone colpite dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia a 228.006. I morti sono 156 contro i 161 di ieri, per un totale di 32.486 ma per la prima volta si registrano zero decessi in 9 regioni. I guariti sono 2.278 (ieri 2.881), 134.560 in tutto.