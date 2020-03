Covid-19, attivo numero per consulenze con l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Marino

L’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Marino di ATS Sardegna – ASSL Cagliari, Centro di riferimento regionale per la cura e riabilitazione delle lesioni midollari (LM), comunica che, poiché nel rispetto delle normative relative al contenimento dell’emergenza sanitaria sono state interrotte le visite ambulatoriali, è operativo uno sportello telefonico riservato ai pazienti dimessi, agli operatori sanitari del territorio (MMG) e al personale interessato (care giver, familiari) per consulenze, suggerimenti e chiarimenti sulla gestione delle complicanze della lesione midollare e per informazioni sui pazienti ricoverati.