Costa Smeralda, tutti in nave con l’allarme Coronavirus: “Non c’è panico, ma senza ok sanitario non ci fanno scendere”

“La situazione è molto tranquilla. Non c’è panico sulla nave, ma senza ok sanitario non ci fanno scendere”. Così uno dei passeggeri della Costa Smeralda racconta, al telefono con l’Adnkronos, l’agenzia che sta seguendo passo dopo passo la vicenda dopo l’allarme Coronavirus sulla crociera. Questa “la situazione a bordo della nave da crociera ferma da questa mattina al porto di Civitavecchia a causa della febbre alta riscontrata in una passeggera originaria di Macao, che ha fatto scattare il protocollo d’emergenza coronavirus”. Divieto di sbarco e di partenza per circa seimila passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda. L’ordine era scattato dopo che una coppia di Hong Kong, in vacanza a bordo del gigante del mare, in Italia da qualche giorno. L’imbarcazione si trova nel porto romano di Civitavecchia e, proprio in questi minuti, stanno operando a bordo gli uomini della Capitaneria di porto, ben protetti con delle mascherine. In azione anche i medici per effettuare tutti i test del caso.

La nave da crociera è ferma a Civitaveccchia, con 6mila passeggeri bloccati a bordo, a causa di un sospetto di coronavirus. Una coppia, proveniente da Macao e arrivata a Malpensa il 25 gennaio da Hong Kong, si trova in isolamento nell’ospedale di bordo della nave della Costa Smeralda. La donna di 54 anni si è presentata ieri sera all’ospedale di bordo con febbre e lievi sintomi influenzali. Sia lei che il compagno, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che per ora non presenta i sintomi, sono stati sottoposti alle analisi. Gli altri passeggeri della nave al momento non possono scendere fintanto che non sono noti i risultati, attesi nel pomeriggio.