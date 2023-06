Costa Rei, proseguono i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’asse viario della borgata

A Costa Rei registrano una decisa accelerazione i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’asse viario della borgata turistica che nelle ultime settimane avevano subito alcuni rallentamenti a causa del maltempo. “Le zone interessate dagli interventi sono la via Ichnusa dal lato di Costa Rei Nord all’incrocio con la strada provinciale 97, le vie Vespucci e Monte Nai – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e alle Borgate, Fabio Piras – Verrà anche ripristinato il fondo stradale di via dei Nuraghi e via delle Agavi e sistemate le restanti discese a mare. Si sta lavorando per completare il tutto in maniera celere. Si tratta di lavori che, ovviamente, creano disagi e di questo ci scusiamo ma l’obiettivo è quello di far si che la borgata turistica di Costa Rei sia nelle migliori condizioni. Contiamo sulla fattiva collaborazione di residenti e turisti”.