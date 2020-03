Coronavirus, Trump dichiara lo stato di emergenza negli Usa: “Spenderemo 50 miliardi”. L’annuncio del presidente Usa poco fa in una conferenza stampa: “Saremo in grado di garantire più posti letto, gli ospedali si tengano pronti”. Sinora i morti negli Usa sono stati 41, con circa 1900 casi positivi. Trump ha precisato inoltre che sono in arrivo mezzo milione di test, invitando però la popolazione a non precipitarsi a fare i tamponi e a non avere paura.