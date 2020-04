Coronavirus, Tedde: “La circolare del Viminale è doppiamente errata e pericolosa”

“Il Viminale sbaglia allorché definisce “attività motoria” lecita l’attività di un solo genitore che cammina con i propri figli minori, in prossimità della propria abitazione”. Così l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la Circolare del Capo di Gabinetto del Viminale che dispone incomprensibili deroghe alle rigide norme vincolistiche emanate dal Ministero della Salute. “Questa Circolare “denuncia Tedde”, induce alla violazione dell’ordinanza del Ministero della salute, di rango sovraordinato nella gerarchia delle fonti, che consente invece di svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione, ma “INDIVIDUALMENTE”.

Secondo l’ex sindaco di Alghero è evidente che questo è un metodo per moltiplicare le occasioni di contagio. Specie in un momento in cui il rigore deve essere massimo e occorre tenere altissima la guardia al fine di stabilizzare la curva della diffusione del Coronavirus che oggi sembra rallentare. “E’ indispensabile che in tempo reale il Viminale corregga il tiro, nell’interesse degli Italiani” chiude un preoccupato Tedde.