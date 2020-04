Coronavirus, a Capoterra 200mila euro in più per i cittadini in difficoltà: “Tutti per i buoni spesa”

Il comune di Capoterra apre il proprio portafoglio e stanzia 200mila euro per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Dal Governo sono arrivati 164330,52 euro. Un tesoretto che quindi viene decisamente incrementato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dessì: “Abbiamo stanziato 200 mila euro, in aggiunta, da destinare all’ erogazione di ‘buoni spesa’. la somma disponibile in totale per l’acquisto dei generi alimentari rivolto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica è pari a 364330,52 euro”.