Coronavirus, sono 206 i positivi in Sardegna: l’Italia supera il numero di morti della Cina. Triste primato in Italia, è in assoluto il Paese in cui il virus ha fatto più morti. In Sardegna 43 persone in ospedale, 9 in terapia intensiva, 152 in isolamento domiciliare. Sono 41 le persone positive nella Città Metropolitana di Cagliari, 134 a Sassari, 7 nel Sud Sardegna, 3 a Oristano e 21 a Nuoro.

In tutta Italia invece nelle ultime 24 ore si registrano 4480 nuovi positivi per un totale di 33190. Sono 4.440 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Covid19, 415 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 1.084.

L’Italia si prepara a un nuovo giro di vite per arginare la pandemia da coronavirus. A chiedere a gran voce misure più rigide è la Lombardia, che oggi conta altri 209 decessi