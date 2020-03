Coronavirus, scuole chiuse: il ritorno in classe è un rebus

Lezioni a distanza. Funzionano e bene in alcune scuole, sono impossibili in altre. A tre giorni dalla decisione del governo di sospendere le lezioni in tutta Italia per cercare di contenere i contagi da Coronavirus, la cartina della didattica è a macchia di leopardo. Il Miur ha messo in campo una task force per sostenere le scuole, ma le situazioni sono molto differenziate, anche per la dotazione informatica, e ognuno, anche in virtù dell’autonomia dei singoli istituti, va per conto proprio. Il Ministero ha offerto, con le ultime circolari, una cornice ma, come spiegano fonti della maggioranza, tutto è ancora in via di definizione. continua a leggere sul nostro giornale partner Q.net