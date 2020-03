Parcheggi e nuovi sensi unici: rivoluzione traffico in arrivo a Sarroch

Nuovi sensi unici, segnaletica e aree per i parcheggi. Tutto per ridisegnare la viabilità urbana e costiera a Sarroch. La Trm Engineering di Monza si è aggiudicata la gara bandita dall’amministrazione sarrochese per la redazione del piano del traffico cittadino.

Sarà la società lombarda a mettere a disposizione degli abitanti di Sarroch tutte le sue competenze, frutto di decenni di esperienze professionali in tutta Italia, per la ridefinizione in termini più efficaci e moderni della rete viaria del paese.

“Grazie alle più moderne tecnologie ingegneristiche di simulazione”, spiega Andrea Guiso, vicesindaco e assessore al Lavori pubblici di Sarroch, “capaci di dialogare con i sistemi di pianificazione urbanistica vigenti, studieremo il modo di ridefinire la mobilità in termini più moderni ed efficaci non solo per il centro cittadino ma anche per le zone turistiche costiere e per quelle che si affacciano sul polo industriale.

Il tutto”, aggiunge, “sperimentando un nuovo modo di amministrazione partecipata, che veda coinvolti i cittadini e commercianti. Non più semplici spettatori, ma protagonisti di un processo decisionale non imposto ma condiviso e partecipativo di tutti gli ambiti della società”.