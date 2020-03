Coronavirus, Ricciardi: “Nei prossimi giorni previsto un aumento importante di casi in Emilia e Lombardia”

“I virus sono così. Questo è rapido e imprevedibile. Ormai circola in Italia, è bene prepararci tutti”. A dirlo è Walter Ricciardi, professore di Igiene e consigliere del ministro della Salute, in una intervista al Corriere della Sera. “Nei prossimi giorni avremo un aumento importante di casi nelle zone gialle di Lombardia ed Emilia-Romagna, meno in Veneto dove l’epidemia sta fortemente rallentando. Le strategie che stanno per essere messe in campo dal governo servono a contenere la progressione”.

