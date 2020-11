Coronavirus, record di contagi in Italia: 37.809 casi, 446 decessi

Contagi in aumento anche oggi in Italia. Dopo il record certificato dai dati Covid di ieri, si registrano oggi 37.809 nuovi casi e 446 morti, uno in più di ieri I primi numeri che giungono dalle regioni, intanto, mostrano un incremento dei nuovi casi in Veneto e Toscana, mentre restano stabili quelli delle Marche e scendono in Emilia-Romagna. I ricoveri nei reparti Covid-19 sono oggi pari a 24.005 unità (+779) e quelli in terapia intensiva a 2.515 (+124). Record di tamponi.

Anche in Saregna le cose non vanno per niente bene. Il virus continua a correre e schizzano i ricoveri con 52 nuovi pazienti. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 359 nuovi casi, 166 rilevati attraverso attività di screening e 193 da sospetto diagnostico. Si registrano due vittime (249 in tutto): un uomo di 78 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 79 del Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 286.076 tamponi con un incremento di 3.699 test. Sono invece 392 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+52 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 46. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.248. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.440 (+59) pazienti guariti, più altri 37 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 11.412 casi positivi complessivamente accertati, 2.310 (+46) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.786 (+23) nel Sud Sardegna, 1.031 (+65) a Oristano, 1.437 (+43) a Nuoro, 4.848 (+182) a Sassari.