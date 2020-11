“Quante persone possono viaggiare davvero sui bus del Ctm a Cagliari?”

La normativa vigente è ambigua, il viaggiare sui bus, quelli urbani soprattutto, in Città e nei Comuni dell’hinterland è sempre più un problema, si creano assembramenti e pericolosi contatti, proteste e litigi sono all’ordine del giorno, sia per l’uso delle mascherine, soa per le distanze tra persone. Viene , allora, spontaneo chiedere : quante persone possono viaggiare su un normale BUS del CTM ? La domanda attende una risposta certa, direi ufficiale. Chi ce la darà ? Lo stesso CTM o la Motorizzazione civile ?

Il nuovo DPCM del Governo entrato in vigore oggi 6 novembre 2020,prescrive un utilizzo pari al 50% della capienza.

Bene. Sono salito su un Bus della Linea 1 e nel frontone della cabina ci sono scritti questi numeri : Totale posti 78. Posti a sedere 27. Come viene calcolato il il 50% ? Sui posti a sedere, il risultato sarebbe di 14 posti utilizzabili. Se invece si calcola sul totale della capienza (a sedere e in piedi ) il Bus potrebbe accogliere 39 passeggeri. La metà esatta della capienza complessiva. Un numero evidentemente superiore a quello del totale dei posti a sedere. Allora, come la mettiamo con il sovraffollamento ? Se poi, ci salgono anche i controllori ( di norma, due o tre ) la distanza fra persone, come è disciplinata, va a pallino. Cioè, si violano le norme e ne va di mezzo la sicurezza sanitaria delle persone a bordo.