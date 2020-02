Coronavirus, primo morto in Italia: è un uomo di 78 anni

È deceduto uno dei due anziani di Vo’ Euganeo, mai recatisi in Cina, risultati positivi al coronavirus. Lo riporta l’Agi, ma la notizia del decesso del 78enne è già stata data anche dai principali canali all news. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale di Schiavonia, vicino Padova. Si chiamava Adriano Trevisan: l’anziano era ricoverato già da circa dieci giorni per varie patologie. È stato lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, a comunicarlo al ministro della Salute Roberto Speranza. Il premier Giuseppe Conte, sia in serata sia nelle ultime ore, ha invitato tutti “alla calma. La soglia della precauzione è altissima”.