Bimbo muore a 4 anni, caduto dal carro di Carnevale: la tragedia del venerdì grasso. Nonostante i soccorsi non c’è stato niente da fare per lui, il dramma è avvenuto a Sciacca in provincia di Agrigento. Il piccolo secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dal carro sbattendo la testa per terra, per una tragica fatalità appena il mezzo si è messo in movimento.