Coronavirus, Piketty: “Priorità evitare l’ecatombe, ma poi si cambi ordine mondiale”

“Grandi sconvolgimenti ideologici e politici” sono da mettere in conto come conseguenza della pandemia del nuovo coronavirus. Ne è convinto l’economista francese Thomas Piketty. “La crisi del Covid-19 accelererà la fine della mondializzazione liberale del commercio e l’emergere di un nuovo modello di sviluppo più equo e sostenibile?”, si chiede, in un editoriale sul quotidiano francese Le Monde, il fondatore e direttore della Scuola di alti studi in Scienze Sociali alla Scuola di economia di Parigi.

