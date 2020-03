Coronavirus, nuove regole nei mercati di Cagliari: un solo boxista e massimo due clienti in fila

Nuove e più stringenti regole, in piena emergenza Coronavirus, per i mercati civici di Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un’ordinanza che prevede una ulteriore modifica per la spesa dei cagliaritani e per gli stessi boxisti. Stop a tutte le concessioni “extra” nelle corsie, e davanti a ogni box potranno sostare non più di due clienti, limite ridotto a uno solo in quelli delle corsie centrali del mercato di San Benedetto e in quelli della piccola dipendenza. Dentro ogni posteggio, inoltre, potrà stare solo un operatore: possibile una deroga solo nel caso in cui venga effettuato il servizio di consegna della spesa a domicilio.