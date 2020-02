Coronavirus, negativo il tampone del paziente a Carbonia: allarme rientrato nel Sulcis. Era arrivato al Sirai con i sintomi della broncopolmonite facendo scattare l’allarme, ma fortunatamente non era Coronavirus. Il paziente di san Giovanni Suergiu (dove per precauzione era stata fermata la sfilata di Carnevale) aveva un’altra patologia: per precauzione era scattato l’isolamento della zona, per evitare il diffondersi di eventuali focolai. la sindaca di San Giovanni Suergiu aveva annullato i festeggiamenti.