Coronavirus, cinque medici sardi in quarantena al ritorno da un viaggio a Singapore: sospesi dal lavoro. La notizia è stata confermata dall’Ansa: si tratta di un medico di Oristano e quattro medici di Sassari, rientrati nei giorni scorsi da un viaggio a Singapore, in Asia. Erano in crociera. per precauzione sono stati invitati dalla stessa Asl a stare a casa e a sottoporsi a una “quarantena volontaria”, per precauzione.