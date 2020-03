Coronavirus, invitano tutti a stare a casa: arance e pane duro contro i volontari a Quartu

L’auto dei volontari passa per invitare i cittadini a stare in casa. E per tutta risposta viene bersagliata da un balcone, dal quale piovono arance e pane duro. E’ successo ieri a Quartu, intorno alle 18.

“Si tratta solo di due persone ignoranti”, dichiara Cristian Gitani, dell’associazione Sos Quartu, “noi stiamo solo dando un servizio”. I volontari con Paff, Nos e Quartu soccorso in accordo col Comune si occupano di speakeraggio e delle consegne di cibo e farmaci alle persone in quarantena.

“Ricordo che noi non possiamo intervenire”, chiarisce Gitani, “ma comunichiamo con le trombe poste sopra il mezzo. Al massimo comunichiamo le irregolarità alle Forze dell’ordine”.