Dopo alcuni giorni di contagi registrati in varie parti della Sardegna, nelle ultime 24 ore è emerso un unico caso di positività al tampone da Coronavirus. Si tratta di una donna di Oristano: le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. I medici hanno effettuato altri ventidue tamponi, e in tutti questi casi il test è risultato negativo: nessun contagio, in altre parole. A oggi sono complessivamente 35 i casi di infezione da Coronavirus accertate in Sardegna.