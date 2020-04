Coronavirus in Italia, la curva non cala: aumentano morti e positivi, meno terapie intensive e ricoveri. Una curva stabile, con più morti rispetto a ieri (sono stati 619 nelle ultime 24 ore) e 1996 positivi in più, anche qui numero più alto di ieri. Insomma la discesa non arriva nonostante il lockdown continuo dell’Italia. Buone notizie arrivano almeno dal fronte degli ospedali. Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3381 persone, 116 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 28144 persone, 98 meno di ieri.

Sono 1.091 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 10.120 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 137, di cui 24 in terapia intensiva, mentre 751 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 97 pazienti guariti, più altri 33 guariti clinicamente. Salgono a 73 i decessi.

Sul territorio, dei 1.091 casi positivi complessivamente accertati, 185 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+6 rispetto all’ultimo aggiornamento), 82 (+2) nel Sud Sardegna, 33 (+2) a Oristano, 67 a Nuoro, 724 (+18) a Sassari.