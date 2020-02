Coronavirus in Italia: due morti, oltre 50 contagiati. primo caso in Piemonte. Dal nostro giornale partner Quotidiano.net tutte le ultime informazioni sulla situazione nazionale del Coronavirus: “Due italiani morti e 52 contagiati: si aggrava di ora in ora il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus per quanto riguarda direttamente o indirettamente il nostro Paese. Il Covid-19 è tra noi, in Italia. E fa paura (dilaga la psicosi). Il focolaio principale in Lombardia dove si registra la seconda vittima italiana: una donna di 76 anni che è stata a contatto con il “paziente 1”. In Lombardia il bilancio aggiornato complessivo parla di 39 contagiati, 35 dei quali – alcuni operatori sanitari – nella zona di Codogno (focolaio principale resta nel Lodigiano a cui si riconducono anche i casi di Pavia e Cremona). Anche in Veneto aumenta il numero dei contagiati: sono 11 oltre ad Adriano Trevisan, il primo paziente deceduto di Vò Euganeo. La prossima settimana in Veneto università chiuse. E c’è anche un primo caso in Piemonte: un 40enne torinese che avrebbe contratto il virus dal ceppo lombardo”.

