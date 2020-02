Coronavirus: il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu si sottopone al test in via precauzionale

Di



cagliari

La concomitanza di un recente viaggio in Lombardia ed alcuni elementi del quadro clinico hanno spinto i medici a sottoporre il sindaco ad analisi più approfondite, a sorveglianza sanitaria in isolamento e test per Coronavirus. Il test è negativo