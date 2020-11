Coronavirus, il bollettino di oggi: 22.253 positivi ma con 50 mila tamponi in meno

Nuovo bollettino sull’andamento del Coronavirus in Italia, mentre il premier Giuseppe Conte parla al Senato per illustrare le misure del nuovo Dpcm. Si registra un calo della curva epidemica di Coronavirus in Italia, a causa anche dell'”effetto weekend” e della relativa riduzione dei tamponi processati.

Nelle ultime 24 ore sono 22.253 i nuovi casi contro i 29.907 di ieri, ma con quasi 50mila tamponi in meno (135.731 oggi, oltre 183mila ieri) Il rapporto positivi-tamponi rimane abbastanza stabile, al 16,39% (ieri 16,30%). In aumento invece i decessi, 233 oggi (contro i 208 di ieri), per un totale di 39.059. Lieve rallentamento nella crescita delle terapie intensive, +83 (ieri +96), tornate sopra quota duemila (2.022), mentre i ricoveri sono 938 (ieri 936), per un totale di 19.840. Continua a leggere su Q.net