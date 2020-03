Pranzano per strada a Sassari nonostante il Coronavirus, 5 persone denunciate

Sette nuove denunce in 24 ore, l’ultima delle quali questa mattina. Continuano ininterrotti i controlli della polizia Locale del Comune di Sassari, sia nelle attività commerciali sia negli spazi pubblici, sui privati cittadini, per assicurare il rispetto delle norme di contenimento e contrasto del Covid-19. Ieri i controlli sono stati circa cento e hanno portato alla denuncia di sei persone. Cinque di queste, in piena emergenza sanitaria, sono state trovate in una via del centro storico dove, dopo aver piazzato tavolo, sedie e apparecchiatura perfetta in mezzo alla strada, banchettavano e chiacchieravano. Per loro è scattata la denuncia per violazione dell’articolo 650 del codice penale. Un’altra persona residente a Usini, sempre ieri, è stata trovata che passeggiava in un parco cittadino non recintato. Immediatamente denunciato anche lui.