Coronavirus, aumentano le truffe su gel e mascherine: Di Maio pronto a punire chi specula

“Stiamo per introdurre con i provvedimenti che a breve verranno approvati misure che servano a calmierare i prezzi di beni come mascherine e disinfettanti. Il tema vero è quando servono le mascherine perché non sempre c’è esigenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando alla stampa estera di Roma. Poi ha aggiunto: “Condanniamo tutte le speculazioni, in particolare economiche, che qualche sciacallo sta facendo sulle mascherine, saranno puniti”. Sulla stessa linea Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani: “Ad ora non c’e motivo per una corsa alle mascherine”.

Continua a leggere su https://www.agi.it/estero/news/2020-02-27/coronavirus-numero-contagi-morti-7236091/