Coronavirus, a Seui troppe visite al cimitero: il sindaco è costretto a chiuderlo 

Troppe uscite ingiustificate anche a Seui nei giorni lunghi e difficili dell’emergenza del Coronavirus. E il sindaco Marco Cannas, dopo una riunione in Comune, ha deciso di sbarrare il cimitero di Santu Pilimu: “Anche in questo sito si sono verificati pericolosi assembramenti di visitatori. Oltretutto la visita ai nostri defunti non è certo una causa di giustificazione per uscire di casa. Mi dispiace tantissimo”, afferma Cannas, “togliere a tanti concittadini questo momento di ricordo, per molti giornaliero, dei propri cari”.

“Ma si stanno riscontrando da parte di nostri paesani, sopratutto in ambito urbano, ancora tante uscite dalle proprie abitazione evitabilissime, dimostrando in questo modo di non aver capito la gravità della situazione.

Attenzione la situazione sta diventando veramente pericolosa il virus potrebbe essere alle nostre porte per non dire di peggio. Per cortesia state a casa. Sorridete pensando che se il cimitero è chiuso a Seui è vietato morire.