Coronavirus, pressing sul governo: “Troppi furbetti, serve esercito”. Verso nuova stretta?

Se non lo fa il governo, “lo faremo noi”. E con l’aiuto dell’esercito, se serve. Dalla Difesa c’è “disponibilità” a venire incontro alle richieste dei governatori. E se in Campania e Sicilia i militari sono già stati mobilitati, sono diversi i sindaci (Verona e Civitavecchia, per esempio) che avanzano la stessa sollecitazione. Dal Nord, ma non solo, si preme con forza sull’esecutivo Conte perché dia un ulteriore giro di vite alle restrizioni alla circolazione delle persone. Un provvedimento di limitazione della libertà personale che mai è stato preso in Italia fino ad oggi ma che ora, alla luce degli ultimi, raggelanti, dati sul contagio, sembra inevitabile. Continua a leggere sul nostro giornale partner Q.net