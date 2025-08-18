E’ stato operato nella notte fra venerdì e sabato al Brotzu di Cagliari ma è in condizioni disperate il 18enne di Sinnai che si è schiantato con lo scooter mentre andava al lavoro il giorno di ferragosto sotto un vero e proprio diluvio. Il ragazzo, secondo quanto si apprende, è in coma: i medici hanno fatto il possibile per salvarlo e ora bisogna aspettare per capire come le sue condizioni evolveranno.

Intanto, mentre la famiglia distrutta attende notizie positive dai medici, gli amici del ragazzo hanno appeso due striscioni lungo la strada dove è avvenuto l’incidente per esprimere vicinanza al ragazzo e incitarlo a non mollare, come potete vedere dalle foto. Matteo, questo il nome, stava trascorrendo la giornata di Ferragosto con un gruppo di amici fra cibo e risate. E’ uscito nel pomeriggio per andare al lavoro sotto un vero e proprio diluvio: forse proprio per la pioggia battente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. E’ stato un automobilista di passaggio verso le 18 a notare il mezzo e poi il ragazzo, riverso a terra e incosciente. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 che l’hanno trasportato al Brotzu in gravissime condizioni.