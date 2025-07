Arriva una novità per i viaggiatori in Italia e in Europa: non sarà più necessario presentare la carta d’identità al gate dell’aeroporto ma sarà sufficiente la carta d’imbarco. come conferma Enac, l’Ente per l’aviazione civile, la nuova procedura è già attiva da oggi.

“I documenti (carta d’identità, patente o passaporto)” precisa il presidente dell’Ente nazionale dell’aviazione civile Pierluigi De Palma, “dovranno però essere sempre portati con sé dai viaggiatori e resi disponibili per una qualsiasi verifica. Potrebbero infatti esserci controlli a campione e, comunque, il documento d’identità servirà per il rientro in Italia, se ad esempio si viaggia verso Paesi che non prevedono questa misura. Inoltre chi fa il check in in aeroporto deve mostrare il documento di identità per poter avere la carta di imbarco.”

Restano ovviamente attivi tutti gli altri controlli di sicurezza. “C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l’obbligo ci si imbarca anche più velocemente”, ha spiegato De Palma.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha comunque precisato che “la mancata applicazione della verifica della concordanza non compromette un adeguato livello di sicurezza in quanto garantito dall’applicazione delle specifiche misure di sicurezza previste per lo screening del passeggero, come prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea”.