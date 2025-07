Degrado e insicurezza a Piazza Giovanni XXIII: interrogazione della consigliera Stefania Loi e in arrivo una mozione per la riqualificazione”delle condizioni di una delle piazze più centrali e frequentate di Cagliari. Nel documento si evidenziano gravi criticità: spaccio di droga, episodi di violenza, bivacchi notturni, rifiuti abbandonati, pavimentazione danneggiata e arredi urbani inutilizzabili, che rendono la piazza insicura e inospitale, in particolare per famiglie, bambini e anziani. La situazione, già segnalata da numerosi cittadini, contrasta fortemente con l’immagine del vicino Parco della Musica e del T Hotel, esempi virtuosi di cura dello spazio urbano e attrattività cittadina. «Il quartiere Fonsarda – si legge nell’interrogazione – ospita scuole, chiese, l’oratorio San Paolo e realtà associative che svolgono un importante ruolo educativo e sociale. Non è accettabile che questo patrimonio civico venga mortificato da un contesto di incuria e pericolo», afferma Loi. Oltre alla richiesta di chiarimenti su controlli, manutenzioni, illuminazione e pulizia, la consigliera ha preannunciato la presentazione di una mozione consiliare con cui chiederà alla Giunta l’elaborazione di un piano di riqualificazione strutturale e partecipato della piazza, in collaborazione con la Circoscrizione e gli stakeholder del territorio. «Non servono più interventi sporadici – conclude Loi – ma un progetto organico che restituisca dignità, sicurezza e vivibilità a un luogo che merita ben altro destino».