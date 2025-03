Nel corso della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito un servizio coordinato volto a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree del Campidano e del Sarrabus. L’operazione ha coinvolto numerose pattuglie delle Compagnie competenti e ha portato all’identificazione di oltre 100 persone e al controllo di 65 veicoli, con l’impiego dell’Unità Cinofila Antidroga.

Nel territorio di Ussana, i Carabinieri della Stazione di Donori, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Dolianova, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale di arma impropria e detenzione abusiva di munizioni. Il giovane è stato fermato alla guida di una Toyota Yaris Hybrid, in compagnia della convivente, e sottoposto a controllo. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire 22 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina, la somma di 1.375 euro in banconote di vario taglio, un taser da 980.000 kW e un proiettile calibro 9×21, detenuti illegalmente. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di Donori, che proseguono le indagini per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Nell’ambito dello stesso servizio, a San Vito, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dell’Aliquota Operativa e dell’Unità Cinofila Antidroga della Compagnia di Cagliari, hanno segnalato alla Prefettura un 19enne del posto, disoccupato e gravato da precedenti di polizia, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato inizialmente sottoposto a controllo su strada, senza che sulla sua persona venisse trovato alcuno stupefacente. Tuttavia, il cane antidroga ha continuato a segnalarne la presenza inducendo i militari a eseguire una perquisizione presso la sua abitazione. L’attività ha consentito di rinvenire, all’interno dell’appartamento, un involucro contenente 48,42 grammi di marijuana, sostanza di cui il giovane ha dichiarato fare uso personale. La droga è stata sequestrata amministrativamente e sarà sottoposta ad analisi qualitative presso il laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. L’Autorità Amministrativa è stata informata dai Carabinieri della Stazione di San Vito, che proseguono nell’attività di monitoraggio del territorio.