Controlli antidroga a Cagliari, 35 giovani verbalizzati dalla Finanza in due mesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Proseguono costantemente e senza soluzione di continuità le azioni delle Forze di Polizia a presidio del territorio della città di Cagliari coordinate dalla locale Prefettura per la prevenzione del complesso e variegato fenomeno della microcriminalità.

Oltre ai compiti di monitoraggio e vigilanza del territorio, la Guardia di Finanza di Cagliari mette in campo una propria articolazione interna di particolare affidabilità: le unità cinofile del Corpo.

I cani “antidroga” in servizio presso le Fiamme Gialle di Cagliari non solo “girano” fra le scuole della città metropolitana per diffondere la cultura della legalità ed allertare i giovani sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ma, in esecuzione dei piani coordinati dalla locale Prefettura ed in grande sinergia con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, vengono costantemente ed efficacemente utilizzati sul territorio per prevenire ed intercettare la circolazione di ogni tipo di droga, specialmente fra i più giovani.

Nei mesi di aprile e maggio ben 35 sono stati i giovani intercettati con droga al seguito, 33 segnalati alla Prefettura per uso personale (art. 75 Legge sugli stupefacenti DPR n. 309/1990) e 2 denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 della stessa norma). Per alcuni è anche seguito il ritiro immediato della patente di guida.

Sono oltre 180 i grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, marijuana e cocaina, cui vanno aggiunti vari “spinelli” già confezionati, sottratti alla disponibilità dei giovani e sottoposti a sequestro. Il più giovane verbalizzato è stato un ragazzo cagliaritano, minorenne, trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish ed il più anziano un altro cagliaritano, 37enne, che deteneva sulla persona svariati grammi di marijuana.