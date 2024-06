Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Inglese a Cagliari – Pre-Iscrizioni Aperte! Scopri Come Trasformare il Tuo Inglese con L’Academy

Apertura delle Pre-Iscrizioni – La Scuola di Inglese Academy a Cagliari

L’Academy di Cagliari, rinomata scuola di inglese e unico centro autorizzato Cambridge English nel centro-sud Sardegna, annuncia l’apertura delle pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25. Gli interessati potranno iscriversi entro il 31 luglio per usufruire delle agevolazioni offerte.

La Scuola di Inglese nel Cuore di Cagliari

L’Academy, con due sedi nel quartiere San Benedetto, è facilmente raggiungibile sia a piedi che con i mezzi pubblici. La scuola, fa parte di AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingue) ente accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola.

Unisciti all’Academy per il Nuovo Anno Scolastico 2024/25

Con un team di oltre 30 professionisti esperti, l’Academy rappresenta una scelta d’eccellenza per chiunque desideri imparare o perfezionare l’inglese. Le pre-iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio: un’opportunità imperdibile per garantire un percorso di studi completo e vantaggioso.

Un’Offerta Didattica Completa e Personalizzata

L’Academy propone corsi di inglese per tutte le fasce d’età: dai bambini della scuola primaria agli adulti, con percorsi formativi diversificati e su misura. Le categorie dei corsi includono:

KIDS: bambini dalla seconda alla quinta elementare;

JUNIORS: ragazzi di prima e seconda media;

SENIORS: ragazzi della terza media;

TEENAGERS: studenti delle scuole superiori;

ADULTS: dai 19 anni in su.

L’istituto offre lezioni mono o bisettimanali, tenute da insegnanti madrelingua qualificati, in classi omogenee per età e livello. L’approccio didattico, conforme ai parametri del QCER, è studiato per sviluppare le quattro abilità linguistiche fondamentali: parlato, scrittura, ascolto e lettura.

Agevolazioni per le Pre-Iscrizioni

Iscrivendosi entro il 31 luglio, si potrà beneficiare di uno sconto di 150 euro, libero accesso alla sala conversazione e al laboratorio linguistico nei mesi di giugno, luglio e settembre, oltre a un corso gratuito di quattro settimane a settembre. Quest’ultimo, rivolto a tutte le fasce d’età, si svolgerà dal 16 settembre all’11 ottobre.

Servizi Integrativi per un Apprendimento Completo

L’Academy non si limita alle lezioni in aula. La scuola offre una serie di servizi integrativi fondamentali per il potenziamento delle competenze linguistiche:

Sala Conversazione: ambiente dedicato alla pratica orale, con la possibilità di partecipare in presenza o online, guidati da lettori anglofoni.

Laboratorio Linguistico: spazio per lo studio autonomo e assistito delle competenze linguistiche.

Laboratorio Virtuale: piattaforma di e-learning accessibile 24/7, con strumenti per l’esercitazione e l’approfondimento delle conoscenze grammaticali.

English Library: ampia scelta di libri per esercitarsi nella lettura, disponibili per il prestito tutto l’anno.

Simulazione d’Esame: sessioni simulate per i corsi di preparazione agli esami Cambridge English, utili per verificare i progressi degli studenti.

Summer Camp: attività estive ludico-didattiche e sportive per bambini e ragazzi, ideali per consolidare l’apprendimento della lingua in modo dinamico.

INFO: http://www.angloamericanacademy.it/pre

Sedi: Via Cavalcanti, 8 Cagliari – Via Ariosto, 8 Cagliari

Telefono: 070.7273506

Email: [email protected]