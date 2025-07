Controlli a tappeto al Poetto, via gli ambulanti dalle aree fumatori e un campeggiatore dal parcheggio sterrato. Bagnanti sorpresi, “è intervenuta la polizia metropolitana”.

Gli spazi riservati ai fumatori da tempo vengono utilizzati per appoggiare palloni e occhiali da sole pronti per essere venduti da chi propone ai bagnati le offerte da spiaggia. Sono in tanti, come i bustoni colmi di oggetti che, per non essere portati appresso, vengono riposti sotto l’ombra delle pensiline dedicate ai fumatori per ripararsi dal sole. Ma non sempre è possibile per via della merce che occupa il suolo e le proteste non sono mancate. Oggi i controlli messi in atto dalle istituzioni di competenza hanno regolarizzato gli spazi compresi quelli adiacenti alla spiaggia: nel parcheggio sterrato, infatti, oltre l’Ottagono, un campeggiatore abusivo è stato fatto sgomberare dall’area riservata ai parcheggi, il quale aveva allestito uno spazio in maniera non consona al regolamento.