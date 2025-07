È stata aperta un’inchiesta sulla morte del 32enne sassarese Riccardo Rundine, trovato senza vita in campeggio a Valle della Luna.

La Procura di Tempio vuole vederci chiaro su ciò che è accaduto la notte scorsa: il giovane, che si trovava con alcuni amici, si è addormentato e poi non ha più ripreso conoscenza. Accanto al corpo sono state ritrovati farmaci e sostanze stupefacenti. È stata già disposta anche l’autopsia sul corpo del giovane, che verrà effettuata domani all’istituto di Medicina legale di Sassari. Come già riscontrato e verificato, sul corpo non risulta alcun segno di violenza.