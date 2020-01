Caos continuità territoriale in Sardegna, guerra in consiglio regionale: centrosinistra blocca i lavori per protesta

I lavori delle commissioni Prima e Seconda bloccati ed il parlamentino della Cultura occupato dai consiglieri dei gruppi delle opposizioni. Prosegue, dunque, dopo lo stop dell’Assemblea andato in scena lo scorso venerdì, la protesta di Pd, 5 Stelle, Leu e Progressisti “contro il silenzio della Giunta regionale sulla vertenza trasporti”. «Bloccheremo i lavori del Consiglio – hanno dichiarato Piero Comandini, Desirè Manca, Laura Caddeo e Franco Stara – fino a quando il presidente della Regione non riferirà in Aula sulla Continuità territoriale».

“Il centro sinistra blocca i lavori delle commissioni con l’occupazione delle aule”, accusa Stefano Schirru, consigliere regionale Psd’Az, “dopo 5 anni di distruzione continuano a fare danni. Sono allibito e preoccupato per il loro atteggiamento irresponsabile e per il poco senso dell’istituzione che dovrebbero rappresentare”.

Il 16 aprile scadrà la convenzione che regola i voli a costo agevolato tra l’Isola e Milano e Roma. Serve dunque un nuovo bando che regoli la continuità territoriale. La sinistra attacca la giunta Solinas che ha disertato la seduta in consiglio regionale dedicata all’argomento e che avrebbe “mentito” su un vertice con Bruxelles per discutere il nuovo provvedimento. Un incontro tra la Regione e la Commissione Europea si svolgerà martedì prossimo.