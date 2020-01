Perdas festeggia la centenaria Tzia Maria Brundu, il fratello di 102 anni: “Ti auguro di vivere più di me”

Di



sardegna

Festa grande oggi a Perdas alla presenza anche degli amministratori comunali per celebrare i cento anni di Tzia Maria. Non è mancato per l’occasione il fratello maggiore Antonio, 102 anni che ha raccontato aneddoti e scherzato con i nipoti