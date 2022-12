Continua a maltrattare la madre, giovane arrestato dalla Polizia a Quartu

Continuava a maltrattare la madre, giovane arrestato dalla Polizia a Quartu.

Gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto ieri in flagranza un giovane 20enne, autore di maltrattamenti in famiglia.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare di presentazione presso gli Uffici del Commissariato a seguito di una precedente condanna per lo stesso reato, si è reso responsabile di una condotta violenta nei confronti della madre che l’ha costretta a denunciarlo ancora una volta.

L’intervento degli agenti è servito a mettere fine ad una situazione estremante difficile e pericolosa per la donna, aggravata da una ormai impossibile coabitazione con il figlio, il quale è stato tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.