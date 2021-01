Conte sfida Renzi, sale da Mattarella e chiede l’interim: lo salverà Mastella dalla crisi?

Conte sfida Renzi, sale da Mattarella e chiede l’interim: lo salverà Mastella? Evoluzione della crisi di governo: il presidente Conte va da Mattarella a prendere l’interim dei ministeri lasciati da Renzi e anche il Pd acconsente a cercare i “responsabili”, una pattuglia di parlamentari che potrebbero salvarlo al Senato. Dunque niente dimissioni, ma sfida aperta a Italia Viva che nè il Pd nè il M5S vogliono di nuovo in maggioranza. “Mai più con Renzi”, è infatti il diktat dei grillini e adesso si va verso la conta in Parlamento. Conte sembra disposto a tutto per fare fuori il secondo Matteo: dopo Salvini, vuole fare capitolare anche Renzi e per questo firma l’interim per prendere in carico lui personalmente i due ministeri lasciati liberi da Italia Viva. Anche il Pd ha lanciato siluri contro il suo ex segretario Renzi, ritenendolo “inaffidabile a qualunque livello”: E la vera partita, dunque, potrebbe spostarsi presto in Parlamento. Resta da capire se Mattarella appoggerà il nuovo possibile governo con i cosiddetti “Responsabili”.